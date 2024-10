Immatricolazioni auto, per la prima volta in Europa le ibride (32,8%) superano le benzina (29,8% in calo del 17,9%)

Le vendite di auto ibride hanno raggiunto il 32,8% del mercato europeo a settembre superando per la prima volta le auto a benzina (29,8% in calo del 17,9%). Lo riferisce l'Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili. Le vendite (+12,5%) di questi modelli (con motore a benzina e una piccola batteria elettrica non collegata), che sono ancora molto piu economici delle auto elettriche, sono aumentate soprattutto in Francia e Spagna.

Nei primi nove mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 9.779.605 unità, in rialzo di appena l’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel mese, tre major market su cinque (incluso Uk) mantengono una variazione negativa: -11,1% la Francia, -10,7% l’Italia e -7% la Germania. In recupero, invece, i mercati di Spagna (+6,3%) e Regno Unito (+1%). A settembre, nell’area Ue-Efta-Uk, la quota di penetrazione delle vetture ‘variamente elettrificate’ (ovvero auto ibride ‘tradizionali’, auto elettriche a batteria o Bev e auto ibride plug-in o Phev) è pari al 60,1%, mentre quella delle sole auto ‘alla spina’ (Bev e Phev) è del 26,4%. In Italia, nel mese, le elettrificate pesano per il 46,7%, mentre la quota delle sole ricaricabili (Bev e Phev) è di appena il 7,3%.