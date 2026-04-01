Immatricolazioni di marzo: bene Tesla (+31,6%), balzo cinesi con Byd (quota mercato al 2,97%) e Leapmotor (2,8%)

Dopo il balzo registrato tra dicembre e febbraio, il colosso americano delle auto elettriche conferma la rotta in Italia, mettendo a segno un +31,65% a marzo. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono salite a 2.920 unità, molto meglio rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (+11,8% a febbraio, dopo il +74,7% di gennaio, come emerso dai dati Acea di fine marzo).

Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv con Stellantis Leapmotor International, ha immatricolato 5.513 vetture, in rialzo del 2.727,18% e con una quota che sale al 2,97% (+1.927% nel trimestre a 11.639 unità).

MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a marzo ha immatricolato 5.907 vetture (-10,26%, ma sale dell'1,9% nel trimestre). Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 3.535 vetture, in rialzo del 258,16%, dopo il +529,74% dell’anno scorso. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato 5.193 vetture (+189,3%), con una quota che arriva al 2,8%.