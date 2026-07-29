Immatricolazioni Ue, giugno miglior mese del 2026 per mercato europeo grazie a +51% Bev

Il mercato auto europeo ha registrato a giugno il suo miglior mese del 2026, con 1,4 milioni di immatricolazioni, in crescita del 13% su base annua, trainato dai propulsori elettrificati, con i veicoli elettrici a batteria in rapida ascesa. Lo rileva Jato Dynamics, secondo cui le immatricolazioni di Bev sono salite a 359.300 unità, con un aumento del 50,7% su base annua, portando la quota di mercato dei veicoli elettrici a batteria al 25,7% del totale, un nuovo massimo per il 2026. «Questo traguardo significa che i Bev hanno ormai superato nettamente i veicoli ibridi plug-in in termini di volume mensile e si stanno avvicinando ai veicoli a combustione, che a giugno detenevano una quota del 27%. Con l'attuale andamento, il divario tra le due tipologie di veicoli si sta riducendo rapidamente», spiegano gli analisti di Jato.

I veicoli ibridi plug-in (Phev) e ibridi tradizionali (Hev) hanno dato ulteriore slancio alla crescita, con un aumento rispettivamente del 24,2% e del 24,1% su base annua, raggiungendo 146.900 e 185.600 unità. Entrambi rimangono importanti laddove le infrastrutture di ricarica, le normative fiscali o le preferenze dei clienti favoriscono ancora l'elettrificazione parziale. Anche i veicoli ibridi leggeri (Mhev) sono cresciuti, del 12,2%, arrivando a 311.500 unità, ma il loro ritmo è ora nettamente inferiore a quello di tutte le altre motorizzazioni elettrificate, il che suggerisce che gli ibridi leggeri stiano assumendo un ruolo sempre piu difensivo piuttosto che fungere da ponte principale verso la completa elettrificazione. I veicoli a combustione hanno continuato a diminuire, calando del 13,6% su base annua a 378.500 unità.