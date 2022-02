In Borsa settore auto sotto pressione in Europa, Renault -8% maglia nera pechè è il più esposto in Russia

MILANO - La giornata ad alta tensione sui mercati azionari, sulla scia dell’inasprimento di alcune sanzioni alla Russia, mette sotto pressione il comparto auto europeo. L’indice settoriale Stoxx 600 perde il 4,36%, con solo il settore banche più debole. Tra i titoli, quello più penalizzato è Renault alla Borsa di Parigi, dove perde l’8,09%. Renault è il gruppo auto europeo più esposto in Russia. Ha una quota di controllo della società russa AutoVaz, che ha il 39,5% della produzione russa di auto. AutoVaz possiede il marchio Lada, primo sul mercato russo. A gennaio 2022 - mese in cui sono state immatricolate 91.662 vetture in Russia (-3,7% sul gennaio 2021) - il marchio Lada si è piazzato al primo posto come quota di mercato del 19,7%. Buona la posizione dello stesso marchio Renault, quarto a gennaio con una quota dell’8,7%. Al sesto posto il secondo grande marchio europeo: Volkswagen con quota del 4,7%. Skoda, che è sempre del gruppo Volkswagen, ha una quota del 4,2% e Audi dello 0,8%.

Il gruppo Stellantis, compresi tutti marchi ex Fca e ex Psa, ha una quota complessiva in Russia di circa l’1,5% e uno stabilimento produttivo con circa 2mila dipendenti. Al di là dell’esposizione diretta sul mercato russo dei vari gruppi automobilistici, oggi le vendite stanno colpendo tutto il settore, tra i più ciclici, risentendo del nervosismo tra gli investitori. Guardando ai titoli, a Milano Stellantis perde il 5,35%, dopo che sabato ha precisato che all’assemblea degli azionisti verrà proposto un dividendo 1,04 euro per azione. A Milano Pirelli cede il 6,17% - gruppo italiano con una forte presenza in Russia - e nella componentistica Brembo è in calo del 3,88%. Alla Borsa di Parigi, oltre a Renault, Stellantis perde il 5% e Michelin il 3,5%. Fuori dal segmento principale Faurecia è in ribasso del 6,58% e Valeo del 5,3%. A Francoforte, Continental perde il 4,9%, Daimler e Bmw entrambe il 4,7%, Volkswagen il 4,65% e Porsche holding il 4%. Alla Borsa di Madrid il gruppo della componentistica Cie Automotive è in calo del 4,3%.