In GB record di vendite per le auto elettriche nel 2025 (473.340 veicoli). Sono state un quarto delle vendite totali

Nel Regno Unito le auto completamente elettriche hanno rappresentato un quarto delle vendite totali nel 2025, raggiungendo il numero record di quasi mezzo milione di nuovi veicoli (473.340). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Society for Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione dei produttori di automobili. Si consolida così il mercato britannico dell'elettrico come il secondo d'Europa per volumi, subito dopo la Germania, arrivata a 545.000 nuovi veicoli.

Tuttavia, l'industria lancia un segnale d'allarme al governo laburista di Keir Starmer, criticando la «tassa chilometrica» (pay-per-mile) introdotta con la controversa manovra finanziaria d'autunno all'insegna di nuovi rincari fiscali, in quanto «invia un messaggio confuso ai consumatori». Complessivamente, nel corso del 2025 sono stati immatricolati nel Regno due milioni di veicoli, con un incremento del 3,5% su base annua. Questo risultato positivo è stato trainato dalla spinta dell'elettrico, che ha compensato il netto declino delle motorizzazioni tradizionali: le vendite di auto diesel sono infatti crollate del 15,6%, mentre quelle a benzina hanno registrato una flessione dell'8%.