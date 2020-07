In Germania calo “storico” del mercato auto nei primi sei mesi: -35%. La stima per l’intero anno è -25%

BERLINO - Il mercato dell’ auto in germania ha subito una contrazione del 35% nel primo semestre dell’anno a causa della pandemia da coronavirus e si prevede che diminuirà di un 25% nel corso dell’anno. Secondo i dati diffusi dall’Associazione dei produttori internazionali di veicoli a motore (VDIK) e l’Associazione dell’industria automobilistica (VDA), le immatricolazioni di nuove auto nella prima parte dell’anno sono scese a 1,21 milioni di nuove registrazioni con un calo del 32% a giugno. Tuttavia, giugno ha avuto due giorni lavorativi in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente - senza questi giorni aggiuntivi, il meno sarebbe di circa il 40 pe rcento.

Con 1,21 milioni di nuove registrazioni, secondo VDIK il mercato è al livello più basso dalla riunificazione. «La pandemia ha portato a un crollo storicamente unico nel mercato automobilistico tedesco», ha dichiarato Reinhard Zirpel, presidente della VDIK. «Il declino delle nuove registrazioni è molto più grave rispetto ai tempi della crisi finanziaria. L’industria ora spera che le misure nel pacchetto di stimolo economico avranno un impatto complessivo». «L’industria automobilistica sta vivendo la sua peggiore crisi dal dopoguerra», ha dichiarato il presidente della VDA Hildegard Muller in una conferenza stampa, ma si aspetta un «leggero miglioramento» per il resto dell’anno. Per il 2020, la VDA prevede che il mercato globale delle autovetture diminuirà del 17% a 65,9 milioni di unità e in Germania del 25 per cento.