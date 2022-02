In Germania il prezzo della benzina tocca il record, 1,712 euro a litro. E anche in Italia continua a salire

BERLINO - Il prezzo della benzina super E10 ha superato il suo record di sempre in Germania, taccando una media federale di 1,712 euro a litro martedì. La soglia massima era stata raggiunta nel 2012 con 1,709 euro. Lo ha confermata all’ANSA l’Adac tedesca. Intanto non si fermano gli aumenti sulla rete carburanti. Oggi infatti è IP a rivedere verso l’alto di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. E i prezzi praticati sul territorio, a valle degli interventi precedenti, risultano di nuovo in crescita. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, hanno chiuso ieri sostanzialmente stabili. Venendo alla situazione nazionale più nel dettaglio, in base all’elaborazione di quotidiano energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,809 euro/litro (ieri 1,804), con i diversi marchi compresi tra 1,800 e 1,828 euro/litro (no logo 1,785).

Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,683 euro/litro (ieri 1,677) con le compagnie posizionate tra 1,677 e 1,696 euro/litro (no logo 1,667).Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato va a 1,940 euro/litro (ieri 1,936) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,881 e 2,028 euro/litro (no logo 1,832). La media del diesel servito sale a 1,818 euro/litro (ieri 1,815) con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,760 e 1,891 euro/litro (no logo 1,714).Restano stabili i prezzi praticati del Gpl, che vanno da 0,818 a 0,836 euro/litro (no logo 0,813). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in lieve saliscendi e si posiziona tra 1,802 e 1,943 (no logo 1,749), con il valore minimo in crescita e quello massimo in calo.