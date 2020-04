In Germania settore automotive chiede sostegno allo stato. VW: «Produzione riparte solo se vendita è garantita»

BERLINO - L’industria automobilistica tedesca chiede allo Stato un sostegno per gli acquisti di nuove auto in modo da attutire il crollo della domanda resa ancora più acuta dall’emergenza coronavirus. Il responsabile del marchio Volkswagen Raalf Brandstaetter ha detto che «la produzione dell’industria automobilistica può riprendersi solo se la vendita dei veicoli è garantita» e «per incrementare le vendite di auto nuove è necessario un impulso speciale» riferisce Dpa. Anche Bmw e Daimler chiedono incentivi per favorire il passaggio all’elettrico.

«Negli incentivi all’innovazione vediamo una doppia chance: dare impulso all’economia come misura di stimolo e accelerare al tempo stesso il passaggio a tecnologie più rispettose del clima» ha detto Oliver Zipse, Ceo di Bmw. L’associazione di categoria dell’industria dell’ auto, la Vda, si è detta favorevole ad una misura che favorisca lo stimolo congiunturale. «Perché solo con un ampio impatto si può ottenere l’effetto sulla produzione e sull’intera catena del valore» ha detto la presidente del Vda Hildegard Mueller.