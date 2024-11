In rialzo i carburanti, benzina al self service a 1,755 euro. Diesel self a 1,640 euro/litro

Tornano subito a salire con un certo vigore le quotazioni dei prodotti raffinati, con un riflesso immediato sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,755 euro/litro (invariato, compagnie 1,761, pompe bianche 1,743), diesel self service a 1,640 euro/litro (invariato, compagnie 1,645, pompe bianche 1,629).

Benzina servito a 1,898 euro/litro (invariato, compagnie 1,942, pompe bianche 1,812), diesel servito a 1,782 euro/litro (invariato, compagnie 1,824, pompe bianche 1,698). Gpl servito a 0,730 euro/litro (invariato, compagnie 0,739, pompe bianche 0,720), metano servito a 1,378 euro/kg (+1 millesimo, compagnie 1,384, pompe bianche 1,372), Gnl 1,313 euro/kg (+1, compagnie 1,322 euro/kg, pompe bianche 1,307 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,125), gasolio self service 1,756 euro/litro (servito 2,028), Gpl 0,867 euro/litro, metano 1,473 euro/kg, Gnl 1,419 euro/kg.