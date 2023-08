In Russia le case automobilistiche cinesi colmano gap per uscita marchi occidentali

PARIGI - Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente conquistando il mercato automobilistico russo in seguito all’esodo di produttori europei, statunitensi, giapponesi e sudcoreani. A riferirlo è la società di consulenza automobilistica francese Inovev. La Cina è intervenuta per riempire il vuoto che si è aperto dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Marchi famosi si sono ritirati quando le potenze occidentali hanno imposto sanzioni economiche alla Russia per rappresaglia. Inovev ha affermato in un’analisi di mercato che le case automobilistiche cinesi detengono ora una quota del 42% delle vendite di auto nuove in Russia.