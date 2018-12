In sella a Harley-Davidson con i finanziamenti di FCA Bank. Partnership operativa dal 2019

ROMA - Harley-Davidson Financial Services e FCA Bank SpA hanno annunciato una nuova partnership strategica grazie alla quale FCA Bank fornirà servizi finanziari ai clienti Harley-Davidson in Spagna e Polonia a partire da gennaio e aprile 2019. Giacomo Carelli, ceo e General Manager di FCA Bank ha detto: «Siamo lieti di essere stati scelti come partner finanziario per il mercato spagnolo e polacco da Harley-Davidson Financial Services. Questo è un ulteriore riconoscimento del nostro successo come provider di servizi finanziari captive e servizi di mobilità con un ruolo strategico. Harley-Davidson Financial Services è il braccio finanziario dell'iconico brand motociclistico americano, che darà ad FCA Bank l'opportunità di sviluppare le proprie competenze nel settore delle due ruote. Cogliamo con entusiasmo questa opportunità di crescita».