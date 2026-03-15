In Usa il prezzo della benzina è salito del 23% dall'inizio della guerra. Lo rende noto la American Automobile Association

I prezzi della benzina negli Stati Uniti sono saliti a una media di 3,68 dollari al gallone, con un aumento del 23% dall'inizio della guerra. Lo rende noto la American Automobile Association (Aaa). Le interruzioni delle esportazioni di petrolio mediorientale attraverso lo Stretto di Hormuz hanno causato un'impennata dei prezzi del carburante in tutto il mondo, minacciando di colpire i portafogli dei consumatori e di far deragliare l'attività economica globale. Ciò potrebbe rappresentare il rischio maggiore per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, soprattutto considerando che uno dei principali motori della rielezione di Trump nel 2024 era stata la promessa di abbassare i costi energetici. L'aumento è paragonabile al balzo dei prezzi alla pompa registrato nello stesso periodo di quattro anni fa, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, segnando un rialzo insolitamente rapido.