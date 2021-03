Incentivi auto, Benamati: «Rifinanziamento al vaglio del governo, settore automotive entri nel piano di ripresa»

MILANO - «Un rifinanziamento degli incentivi (in scadenza il 30 giugno) per quelle fasce di veicoli il cui stanziamento è ormai vicino all’esaurimento è stato sottoposto al Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico sono arrivati i primi segnali confortanti che fanno ben sperare». Lo ha detto Gianluca Benamati, capogruppo PD alla Commissione Attività Produttive della Camera, intervenendo al # FORUMAutoMotive promosso da Pierluigi Bonora. Sul tema del possibile rifinanziamento degli incentivi, in particolare delle fasce ormai quasi esaurite (61-135 grammi di CO2/Km), Benamati ha indicato che «il nostro parco veicoli è tra i più vecchi d’Europa e velocizzare il ricambio del parco circolante è un tema strutturale che caratterizza il nostro Paese da diversi anni.

A questo si è aggiunto un problema congiunturale dovuto alla pandemia degli ultimi 13 mesi. La promozione di incentivi ha consentito di sostenere il settore anche nei primi mesi del 2021». Benamati si è soffermato anche sul piano nazionale di ripresa e resilienza, sulle prime decisioni assunte dal governo Draghi, sull’esigenza di accelerare il rinnovo del parco circolante nazionale e sulla transizione verso una mobilità realmente sostenibile. «La Commissione Attività Produttive - ha detto in conclusione - punta a inserire nel Piano nazionale di ripresa e resilienza misure strutturali per la filiera automotive».