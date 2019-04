Incentivi auto: Mise, bonus elettrico cumulabili con quelli locali. In arrivo decreto attuativo

ROMA - Una buona notizia per chi decide di cambiare auto e passare ad un modello elettrico. La norma contenuta nella legge di Bilancio sugli incentivi alle auto elettriche stabilisce «esclusivamente» che il “bonus” «non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale» e quindi se ne deduce che non si esclude la cumulabilità con contributi provinciali o regionali. Lo ha spiegato il sottosegretario al Mise, Davide Crippa, rispondendo a un’interrogazione di Manfred Schullian (Misto-Minoranze linguistiche) nell’ambito della commissione Attività produttive della Camera. Più in generale, Crippa ha spiegato che «è stato firmato dai Ministri competenti ed è in fase di registrazione presso la Corte dei conti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e del Mef che stabilirà le procedure applicative della misura».