Incentivi auto, pubblicato decreto: fino a 11 mila euro per l'acquisto di un'auto elettrica

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 agosto 2025 sugli incentivi per l'acquisto di auto elettriche così come previsto dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il decreto, composto da 17 articoli, prevede fino a 11 mila euro a fondo perduto per l'acquisto di un'auto elettrica per i cittadini e fino a 20mila euro per le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali. Si attende ora la data di avvio della piattaforma di Sogei attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi. La partenza, ha spiegato nei giorni scorsi il ministro Gilberto Pichetto Fratin a definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree, che è uno dei criteri ai quali l'agevolazione è legata.