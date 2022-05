Incentivi, Giorgetti: «Limite di 180 gg per consegna nuove auto sarà prorogato. Governo cosciente delle difficoltà del settore»

VERONA - «La consegna di nuove auto entro 180 giorni dall’ordine attualmente previsto dal decreto incentivi potrà essere prorogato». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in risposta a Michele Crisci, presidente Unrae, che aveva sollevato la questione durante il confronto in corso all’Automotive Dealer Day in corso a Verona.

«Il governo - ha detto Giorgetti - è cosciente delle difficoltà contingenti, della guerra in Ucraina e della crisi dei chip. L’importante adesso era partire». «Al momento abbiamo scelto di privilegiare il cambio delle vetture Euro 4, venendo incontro alle famiglie meno abbienti. Le persone giuridiche sono per ora escluse dal decreto sugli incentivi per l’ auto. Attendiamo che il ministro dell’Economia Franco ci aiuti a trovare un varco economico per inserirle».