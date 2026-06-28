Incentivi retrofit auto a GPL e metano, pubblicato il decreto MIMIT: 21 milioni fino al 2030

È stato pubblicato sul sito del MIMIT il decreto che introduce nuovi incentivi per il retrofit a gas delle auto già circolanti, una misura destinata a sostenere il settore automotive e a favorire la conversione dei veicoli a GPL e metano. Il provvedimento, annunciato nei mesi scorsi nell’ambito del Tavolo Automotive, prevede una dotazione complessiva di 21 milioni di euro per il quinquennio 2026-2030. Gli incentivi riguarderanno la trasformazione di auto già in circolazione appartenenti alle classi Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 6, includendo anche i veicoli intestati a persone giuridiche. L’obiettivo è rilanciare un comparto che negli ultimi anni ha registrato una forte contrazione: tra il 2012 e il 2025 il mercato delle installazioni di impianti a gas è diminuito dell’82%. La misura punta quindi non solo a sostenere la domanda, ma anche a rafforzare l’intera filiera industriale legata alla componentistica e alla distribuzione dei carburanti alternativi, con effetti positivi attesi anche per le officine specializzate nelle trasformazioni.

Il commento dell’industria - Positivo il giudizio di Assogasliquidi-Federchimica. Secondo il presidente Matteo Cimenti il decreto rappresenta una risposta concreta alle esigenze di famiglie e imprese in una fase di forte pressione sui costi energetici. «Questo provvedimento – sottolinea – consente di raggiungere diversi obiettivi: permettere a chi non può acquistare un’auto nuova di continuare a muoversi risparmiando sui consumi, sostenere le imprese italiane della componentistica e della distribuzione e favorire l’attività delle officine». Secondo Cimenti, la misura ha anche un impatto ambientale positivo: la conversione a GPL e metano delle vetture già circolanti contribuisce infatti alla riduzione delle emissioni di CO2 e di particolato. Il presidente dell’associazione evidenzia infine il valore strutturale dell’intervento: «Si tratta di una misura che coniuga sostegno ai consumatori e competitività dell’industria nazionale».