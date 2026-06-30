India, governo approva programma per diffusione veicoli elettrici: immtricolazione e tassa circolazione gratis più bonus acquisto

Il governo di Delhi - che soffre di altissimi livelli di inquinamento atmosferico - ha approvato un programma che dice essere mirato a favorire l'uso dei veicoli elettrici: lo riportano diversi media indiani, tra cui l'agenzia di stampa Pti, secondo cui il programma prevede la cancellazione di spese di immatricolazione e tasse di circolazione per i veicoli elettrici con prezzo fino a tre milioni di rupie (27.700 euro circa), un bonus fino a 100.000 rupie (925 euro al cambio attuale) per l'acquisto di nuove auto elettriche in caso di rottamazione del vecchio veicolo e l'obbligo di immatricolare mezzi a due ruote esclusivamente elettrici a partire dall'aprile del 2028. Secondo Pti, i veicoli ibridi sono però stati esclusi dal programma.