Indonesia inaugura prima fabbrica di batterie per auto elettriche. Aperta da jv tra Hyundai Motor Group e LG Energy Solution

È stata inaugurata oggi la prima fabbrica di batterie per veicoli elettrici dell’Indonesia, alla presenza del presidente del paese, Joko Widodo. Lo stabilimento situato nella città di Karawang, a ovest della Grande Isola di Giava, è una joint venture tra le case automobilistiche sudcoreane Hyundai Motor Group e LG Energy Solution. «La più grande fabbrica (di batterie) del Sud-Est asiatico», secondo il presidente Joko Widodo, può produrre fino a 10 gigawattora (GWh) di celle di batterie ogni anno, una capacità che deve essere aumentata a 20 GWh. La sua apertura segna «un nuovo capitolo» che sottolinea l'ambizione del Paese di diventare un attore globale nella catena di fornitura dei veicoli elettrici, ha dichiarato il presidente indonesiano che cederà la presidenza il prossimo ottobre a Prabowo Subianto.

«Abbiamo abbondanti risorse naturali, ma per decenni le abbiamo esportate solo come materie prime senza valore aggiunto», ha affermato. «Ma ora, con la costruzione delle fonderie e di questa fabbrica, diventeremo un importante attore globale nella catena di fornitura globale di veicoli elettrici», ha aggiunto. La costruzione di questo sito produttivo era prevista nell'ambito di un accordo del valore di 9,8 miliardi di dollari (9,1 miliardi di euro) relativo alle batterie per veicoli elettrici concluso tra l'Indonesia e LG nel 2020. La fabbrica produrrà batterie per i veicoli elettrici Hyundai, che equipaggeranno in particolare 50.000 unità del Suv Kona. L'Indonesia è «il più grande mercato automobilistico del sud-est asiatico. I veicoli prodotti e venduti qui rappresentano lo standard per una regione di 700 milioni di potenziali clienti», ha affermato Euisun Chung, presidente di Hyundai Motor Group.