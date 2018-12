Industria auto, Conte: «Italia deve accompagnare nostri produttori nel mondo»

ROMA - «L’Italia deve accompagnare i produttori italiani nel mondo, anche attraverso il suo peso diplomatico, e fornire l’assistenza tecnica necessaria. Per l’auto e per i trasporti in generale, occorre garantire l’accesso alle catene di produzione globali». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea pubblica dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), presso il Grand Hotel Plaza di Roma. «Il tema della globalizzazione è imprescindibile - ha aggiunto Conte - e le attuali discussioni sulla sua governance potranno influenzare il come saremo globalizzati, non il se».

«Il governo vuole essere accanto al settore dell’automotive per aiutarlo ad affrontare e vincere queste sfide», ha detto ancora il presidente del Consiglio. Secondo Conte «occorre ponderare con prudenza tutte le esigenze, ma il percorso per una tecnologia compatibile con l’ambiente è già tracciato e sarebbe miope non adattarsi in questa direzione. Il comparto è chiamato a sforzi sempre più rilevanti su questi temi. Si tratta - ha concluso - di priorità assolute se l’obiettivo è, come deve essere, il mantenimento del ruolo di leadership dell’Italia nel settore dei trasporti».