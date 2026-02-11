Industria automobilistica tedesca in “crisi”: investimenti e posti di lavoro migrano all’estero

L’industria automobilistica tedesca sta attraversando una fase di grave difficoltà, con investimenti e occupazione in progressivo spostamento fuori dai confini nazionali, avverte la principale associazione di settore, Verband der Automobilindustrie (VDA). Secondo un recente sondaggio tra 124 fornitori di automobili e componenti, il 72% delle imprese prevede di ridurre i propri investimenti in Germania, con il 28% intenzionato a trasferirli all’estero, il 25% a posticiparli e il 19% a cancellarli del tutto. Questa riorganizzazione degli investimenti ha già avuto impatti occupazionali concreti: quasi due terzi delle aziende hanno tagliato posti di lavoro in Germania nell’ultimo anno, mentre il 49% continua a farlo attualmente, a fronte di appena il 7% che riduce posti all’estero.

La VDA attribuisce questa dinamica a ordini in calo, forte concorrenza internazionale e difficoltà nella transizione verso veicoli elettrici e digitalizzazione, elementi che stanno erodendo la competitività del settore domestico. Secondo quanto riporta il sito Interautonews.com, anche grandi costruttori e fornitori come Volkswagen, Mercedes-Benz, Bosch, ZF e Aumovio hanno annunciato decine di migliaia di tagli occupazionali. Il numero di addetti nel comparto è ai minimi dal 2011, secondo dati governativi recenti.

Hildegard Mueller, presidente della VDA, ha sottolineato che questa migrazione di investimenti e forza lavoro potrebbe avere ripercussioni negative non solo sull’economia ma anche sulla coesione sociale e politica della Germania, citando il crescente sostegno a forze politiche estreme nei territori colpiti dalla perdita di occupazione. Tra le richieste avanzate dalla lobby c’è una maggiore flessibilità nei regolamenti europei sulla transizione energetica e misure più efficaci per incentivare la crescita e attrarre investimenti.

L’allarme evidenzia la sfida cruciale che il settore automobilistico tedesco deve affrontare nel mantenere la sua tradizionale leadership industriale in un contesto competitivo globale e tecnologicamente in rapida evoluzione.