Industria tedesca dell'auto chiede revisione rapida obiettivi climatici stabiliti dalla UE

La Commissione europea dovrebbe rivedere rapidamente gli obiettivi climatici dell'Ue per le auto di nuova immatricolazione, ha dichiarato venerdì l'ente industriale del settore automobilistico tedesco. L'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda) ha dichiarato che la revisione attualmente prevista per il 2026 deve essere effettuata un anno prima, nel 2025. La spinta per una revisione più rapida arriva quando i produttori si rendono conto che probabilmente non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue in molti casi, con la possibilità di multe elevate per l'industria automobilistica europea, già in difficoltà. In particolare, la revisione riguarda i cosiddetti limiti di flotta.

Questi stabiliscono un limite per le emissioni di carbonio delle automobili che non può essere superato in media da tutti i veicoli immatricolati nell'Unione Europea in un anno. Le case automobilistiche devono pagare una multa per le emissioni eccessive di CO2. Questo limite è attualmente di 95 grammi di CO2 per chilometro, per veicolo, ed è destinato a diminuire nei prossimi anni. Il fatto che sia improbabile che questi obiettivi climatici dell'Ue vengano raggiunti è in parte dovuto al fatto che la domanda di veicoli elettrici nel blocco è attualmente inferiore alle aspettative.

L'azione sul cambiamento climatico nel settore dei trasporti può avere successo solo se è presente la necessaria infrastruttura di ricarica, ha dichiarato la Vda Il presidente del consiglio di sorveglianza della casa automobilistica tedesca Volkswagen, Hans Dieter Potsch, ha invitato l'Ue ad allentare gli standard sulle emissioni di CO2. “I politici hanno fissato degli obiettivi per l'industria senza che siano state create le infrastrutture necessarie e senza pensare se i clienti li seguiranno”, ha dichiarato Potsch.