Industria tedesca auto peggiora per il quinto mese consecutivo. Indice settore passa da +7,9 di novembre a -1 dicembre

BERLINO - La situazione dell’industria tedesca dell’auto è peggiorata a dicembre per il quinto mese consecutivo e l’indicatore Ifo registra una caduta da +7,9 punti di novembre a -1 di dicembre. Lo riporta un comunicato dell’istituto economico di Monaco. «Questo ripetuto peggioramento è trainato dai produttori non dai distributori» spiega Oliver Falck, responsabile del Centro Ifo di economia industriale e nuove tecnologie. Tutti i produttori continuano ad essere colpiti da strozzature di fornitura per i prodotti primari. Sono colpiti in particolare gli affari all’estero. L’indice delle aspettative di esportazione è sceso a 28,1 punti, mentre a novembre si registravano 51,1 punti. «Anche le aspettative dei produttori non sono più così rosee», aggiunge Falck facendo riferimento all’indice delle aspettative degli imprenditori sceso da 42,7 punti a 18,2 in dicembre.