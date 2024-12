Ineos sceglie ATflow, del Gruppo Autotorino, quale importatore esclusivo in Italia

SONDRIO – Il fascino dell’avventura rivive su un fuoristrada vecchia scuola. Fin dal suo lancio, avvenuto nel 2022, Ineos con il suo Grenadier ha voluto andare controcorrente presentando un veicolo duro e puro ispirato al leggendario Defender. Inutile dire che il Grenadier ha fatto subito breccia nel cuore degli appassionati di off-road che si sono messi immediatamente in lista per accaparrarsene uno. Da oggi, anche in Italia, sarà più facile acquistarlo grazie ad ATflow, società controllata al 100% dal Gruppo Autotorino.

Questa importante partnership consolida la presenza del brand inglese nel nostro Paese grazie a una rete di distribuzione in forte espansione, tanto da contare attualmente sei concessionari di primo piano e 14 sedi operative sparse su tutto il territorio nazionale. Da Torino a Roma, passando per Milano, Bergamo, Udine, Parma e Verona, i concessionari Autotorino costituiscono l’ossatura principale della rete, affiancati da partner di rilievo come De Bona Motors (attivo a Bolzano, Vicenza e Padova), Gruppo Palmesano Amica (Caserta), Maldarizzi Automotive (Bari), Special Car Group (Cagliari) e Stefanelli (Bologna). Questo network, in costante crescita, punta a garantire una presenza capillare e a rispondere alle esigenze del mercato.

Con 71 sedi, oltre 2.900 collaboratori e una presenza che abbraccia 24 province in sei regioni italiane, il Gruppo Autotorino è una realtà di riferimento nel settore automotive. Leader per fatturato in Italia e al ventottesimo posto in Europa, secondo la ICDP 2024 European Biggest Dealers’ Guide, l’azienda ha chiuso il 2024 con risultati straordinari: oltre 73.000 vetture vendute (tra nuovo e usato) e un fatturato di 2,65 miliardi di euro.

Questo successo è il frutto di una strategia aziendale che combina innovazione, attenzione al cliente e una forte radicazione nei territori. Investimenti continui in formazione e ricerca consentono al gruppo di affinare l’offerta, puntando sulla mobilità come servizio e su un approccio sempre più digitale. Nel 2024, il Gruppo ha anche annunciato la sua prima espansione internazionale con l’acquisizione della filiale Mercedes-Benz Varsavia, in Polonia, che sarà operativa dal 2025.

Ineos Automotive si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per chi cerca robustezza, affidabilità e prestazioni senza compromessi. Il Grenadier, modello di punta della gamma, è un fuoristrada progettato per affrontare qualsiasi sfida, con componenti premium come motori, sia diesel che benzina, BMW, freni Brembo e assali Carraro. Al suo fianco troviamo il Quartermaster, la variante del pick-up a doppia cabina, che combina un’eccezionale capacità di carico con prestazioni off-road di primo livello. Entrambi i veicoli si rivolgono a chi ama vivere fuori dagli schemi, esplorare nuovi territori e affrontare la vita con uno spirito autentico e avventuroso. Una filosofia che INEOS traduce anche nel design e nelle scelte progettuali, privilegiando la robustezza meccanica e un’estetica essenziale e iconica.

ATflow ha voluto celebrare l’arrivo di Ineos in Italia con una campagna pubblicitaria dal forte impatto emotivo e visivo. Il claim “Smussatevi voi” rappresenta una chiara sfida alle convenzioni sottolineando la forza e l’autenticità del Grenadier. Attraverso un linguaggio diretto e immagini potenti, la campagna traduce le caratteristiche tecniche del veicolo — design essenziale, tecnologia, robustezza e prestazioni elevate — in un vero e proprio manifesto per chi rifiuta l’omologazione. La campagna, che include spot televisivi, radio, social media e affissioni in circuiti selezionati, mira a consolidare il posizionamento di Ineos come scelta anticonvenzionale per chi cerca emozioni forti e autentiche.

Mattia Vanini, Presidente ATflow e Vicepresidente di Autotorino, ha così commentato l’accordo: «Il segmento off-road si lega alle nostre radici. Siamo stati felici di assumere il mandato ufficiale per Ineos due anni fa, e oggi siamo orgogliosi di poter collaborare in maniera sempre più stretta con questa importante Casa. Per il Gruppo Autotorino, ora, si apre una sfida inedita che siamo sicuri di vincere grazie alla professionalità e alla preparazione dei partner Dealer. Siamo pronti per affrontare con determinazione l’avvio del progetto e portarlo a termine con successo per tutti gli stakeholder partendo da Ineos Automotive fino ai nostri clienti finali».

George Ratcliffe, Direttore Commerciale di Ineos Automotive, ha aggiunto: «Estendere la nostra partnership con ATflow del Gruppo Autotorino è stata una scelta naturale, che ha fornito una base forte da cui partire per consolidare la nostra presenza sul mercato italiano. Il team di Autotorino è all’altezza della passione e della determinazione che sono alla base del nostro marchio e ha una profonda esperienza nel fornire un servizio premium ai clienti».

Grazie a questa collaborazione, ATflow e il Gruppo Autotorino si confermano protagonisti del panorama automotive nazionale , mettendo a disposizione dei clienti italiani veicoli che uniscono prestazioni straordinarie e valori autentici. Il futuro della mobilità targata Ineos è già qui, ed è decisamente controcorrente.