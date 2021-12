Intel porta a Wall Street la guida autonoma Mobileye. In Borsa entro metà 2022

MILANO - La guida autonoma per le auto sbarcherà a Wall Street. Il colosso dei microchip Intel ha deciso di quotare in Borsa la sua controllata Mobileye, la società israeliana che ha conquistato una importante fetta di mercato nei sistemi avanzati di assistenza alla guida e nelle soluzioni di guida autonoma. La quotazione avverrà a metà del 2022 tramite un’offerta pubblica iniziale (Ipo) di azioni di nuova emissione. Con l’operazione, Intel rimarrà il proprietario di maggioranza di Mobileye con Amnon Shashua che continuerà ad essere il ceo della società. Una decisione finale sull’Ipo, le sue condizioni e la tempistica finale «saranno resi noti successivamente e sono soggetti alle condizioni di mercato», spiega la società.

Intel non prevede che l’operazione avrà un impatto sugli obiettivi finanziari per il 2021. «Amnon e io abbiamo determinato che una Ipo fornirà la migliore opportunità per costruire sul track record di Mobileye per l’innovazione e sbloccare il valore per gli azionisti», afferma il ceo di Intel, Pat Gelsinger. Itel e Mobileye continueranno ad essere partner strategici, collaborando su progetti mentre persegue la crescita del settore informatico nel settore automobilistico. Mobileye prevede di realizzare oltre il 40% di entrate in più nel 2021 rispetto al 2020, insieme a un record di 41 nuove commesse ottenute con più di 30 case automobilistiche in tutto il mondo.

Mobileye ha realizzato una «crescita accelerata da quando si è unita alla famiglia Intel, triplicando quasi le spedizioni annuali di chip, le entrate e il numero di dipendenti dall’acquisizione», spiega Amnon Shashua, fondatore e ceo di Mobileye. Mobileye è stata quotata in borsa nel 2014 per poi essere acquisita nel 2017 da Intel per circa 15 miliardi di dollari. Intel possiede attualmente il 100% delle azioni di Mobileye e non ha intenzione di cedere la sua partecipazione di maggioranza.