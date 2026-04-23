Intelligenza artificiale e mobilità: sicurezza, sostenibilità e inclusione al centro del confronto presso la Biblioteca del Senato

Roma si prepara a ospitare un importante momento di riflessione sul futuro della mobilità. Il prossimo 29 aprile istituzioni, esperti e operatori del settore si confronteranno su un tema sempre più centrale: il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nella trasformazione della mobilità, tra innovazione, sicurezza e accessibilità.

L’evento, promosso dall’Associazione di fleet e mobility manager Best Mobility, si aprirà con i saluti istituzionali di rappresentanti del mondo politico e amministrativo, tra cui i senatori Antonio Salvatore Trevisi e Maurizio Gasparri, insieme al sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante. Un parterre che testimonia l’attenzione crescente delle istituzioni verso un settore in rapida evoluzione.

AI e guida autonoma: tra regolamentazione e sfide etiche La prima sessione entrerà subito nel vivo del dibattito affrontando uno dei temi più delicati: l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di guida autonoma. Giulio Salvadori del Politecnico di Milano analizzerà le prospettive tecnologiche, mentre Roberto Pietrantonio (UNRAE) approfondirà l’impatto del nuovo quadro normativo europeo, con particolare riferimento all’AI Act. Un passaggio cruciale, perché la regolamentazione rappresenta oggi uno dei principali fattori abilitanti – o limitanti – per la diffusione della mobilità intelligente. A completare il quadro, l’intervento di Nicola De Mattia (Targa Telematics) metterà in luce opportunità e criticità operative.

Impatti economici e nuove professioni La seconda sessione si concentrerà sulle trasformazioni del lavoro e sull’impatto economico della nuova mobilità. Andrea Giuricin, Ceo TRA consulting ed economista dei trasporti all’UNIMIB approfondirà l’impatto economico della mobilità, dall’intermodalità alla sicurezza. Parallelamente, l’intelligenza artificiale sta già ridefinendo le competenze richieste: Matteo Scarone (Gi Group) e Simone Brown (Car Clinic) discuteranno delle nuove figure professionali emergenti. Non mancherà un focus su inclusione e gender gap, con l’intervento di Cristiana Scelza (Valore D), che solleverà una domanda cruciale: la mobilità del futuro sarà davvero più inclusiva?

Ambiente, efficienza e sicurezza: il contributo dell’AI Successivamente il dibattito si sposterà sugli impatti ambientali e sull’efficienza dei nuovi sistemi di mobilità. Temi come consumo energetico, ciclo di vita dei veicoli e materiali saranno affrontati da esperti come Francesco Naso (Motus-E) e Domenico Murabito (Engineering Group). Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza stradale, con l’intervento della Polizia Stradale rappresentata da Santo Puccia. In un contesto in cui i veicoli prendono decisioni in tempo reale, il tema della responsabilità e dell’affidabilità dei sistemi diventa centrale.

Uno sguardo al futuro: mobilità sostenibile e accessibile La sessione conclusiva tirerà le fila dei lavori, delineando le sfide future della mobilità sostenibile. Italo Folonari (ANIASA) e Andrea Pasotto (Manager Area Roma) offriranno una prospettiva sulle politiche pubbliche e sul ruolo della mobilità a noleggio, mentre Federico Antonio Di Paola, presidente di Best Mobility, chiuderà i lavori con una visione orientata al contributo delle imprese.

Un settore in trasformazione L’evento si inserisce in un momento chiave per il settore automotive e della mobilità, chiamato a conciliare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. L’intelligenza artificiale si conferma il principale motore di questa trasformazione, ma anche una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare.