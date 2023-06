Intesa UE- Usa su criteri comuni di ricarica per camion elettrici. Dombrovskis: «Un passo verso standard globale e aperto»

BRUXELLES - L’Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo sui primi standard comuni dei sistemi di ricarica per i camion elettrici. Lo annuncia il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, a margine del Consiglio Ue- Usa su commercio e tecnologia in corso a Lulea, in Svezia. I criteri transatlantici «possono aprire la strada a uno standard globale aperto e non di proprietà per decarbonizzare i trasporti in tutto il mondo», evidenzia Dombrovskis.