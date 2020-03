Coronavirus, mobilità gratuita per il personale medico: IP mette a disposizione le carte carburante

ROMA - Non ci sono solo i flash mob a ricordarci con cadenza quasi quotidiana quanto e con quanta riconoscenza il Paese sia vicino al tutti coloro – medici, infermieri e paramedici – che con straordinaria abnegazione stanno combattendo contro il virus che stravolge le nostre abitudini e il nostro stile di vita.

Ci sono anche esempi di solidarietà concreta come l'iniziativa della IP, brand del gruppo petrolifero Api che, con oltre 1.200 dipendenti e una rete di 5.000 impianti di distribuzione dei carburanti, è in Italia il primo operatore privato del settore.

IP ha deciso infatti di sostenere la mobilità del personale – impegnato in turni massacranti e in spostamenti che l'emergenza impone a ogni ora del giorno e della notte – dei reparti più impegnati a combattere la pandemia di alcune strutture ospedaliere in prima fila in questa difficile e meritoria battaglia: il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Spallanzani di Roma, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e il San Raffaele di Milano,

A ciascuno di questi istituti il gruppo petrolifero offre le carte carburante denominate «IP per Emergenza Covid-19» che consentiranno ai componenti dei vari team anticoronavirus (50/60 persone per ciascuna struttura) di soddisfare le esigenze di mobilità facendo il pieno ai distributori caratterizzati dall'insegna IP lungo il percorso casa-lavoro.