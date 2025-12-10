Italdesign, Audi vende quota di maggioranza a gruppo Ust. Lamborghini manterrà sua quota

Il gruppo Ust, azienda globale di trasformazione specializzata in tecnologia, design e ingegneria basati sull’intelligenza artificiale, ha firmato un accordo con Audi Group per acquisire una quota di maggioranza di Italdesign. Lo comunica una nota in cui si sottolinea che Automobili Lamborghini, parte di Audi Group, manterrà una partecipazione significativa in Italdesign. La storica azienda torinese del design e dell’ingegneria dell’auto, fondata da Giorgetto Giugiaro era stata ceduta ai tedeschi 15 anni fa.

Giugiaro Ust e Italdesign collaboreranno per unire le rispettive competenze complementari a sostegno di una crescita sostenibile e di lungo periodo, prosegue la nota in cui si sottolinea che Audi resterà un partner strategico di Italdesign nel lungo termine, oltre che un importante cliente. “Ust è il partner ideale per rafforzare le solide basi di Italdesign e aprire nuove opportunità di mercato”, commenta Geoffrey Bouquot, cto di Audi.