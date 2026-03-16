Italia con Polonia, Cechia, Ungheria e Slovacchia alla Ue: “Flessibilità su target automotive sia su 5 anni, prorogarla fino al 2032”

Calcolare su cinque anni, e non più su tre, il periodo entro cui le case automobilistiche devono raggiungere i target di riduzione delle emissioni, estendendo così fino al 2032 la flessibilità prevista dal regolamento Ue sulla CO2 per auto e furgoni. Lo chiedono Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia in un documento informale diffuso alla vigilia del Consiglio Ue Ambiente. I ministri avranno domani un primo confronto sul pacchetto automotive presentato a dicembre dalla Commissione Ue, già emendato in quell'occasione. Tra le altre cose, i firmatari chiedono di estendere il periodo di conformità ai target dall'attuale triennio a un quinquennio, considerando quindi il periodo 2028-2032 per le auto e il periodo 2025-2029 e 2030-2034 per i furgoni. La revisione proposta da Bruxelles consente oggi di calcolare la conformità ai limiti su una media di tre anni (2025-2027), anziché su base annuale, per aiutare i costruttori a rispettare i target.

Nel non-paper si sottolinea l'urgenza di garantire un «ruolo diretto dei carburanti sostenibili, compresi gli e-fuel e i biocarburanti, nella decarbonizzazione dei trasporti a partire da subito e oltre il 2035». Con la revisione proposta, denunciano i cinque Paesi, «anche dopo il 2035, i veicoli elettrici a batteria rimangono l'unica tecnologia pienamente conforme, mentre le soluzioni alternative hanno una portata limitata» con il rischio di favorire «i sistemi industriali già fortemente orientati verso l'elettrificazione» e «penalizzare i modelli di produzione europei che integrano le catene del valore automobilistiche tradizionali con combustibili rinnovabili e sostenibili». I firmatari incalzano l'Ue a garantire coerenza tra la normativa automotive e la direttiva sulle energie rinnovabili (Red III) in materia di carburanti. Sollecitato, inoltre, nella normativa il passaggio da una valutazione basata esclusivamente sulle emissioni di scarico a criteri coerenti con la neutralità delle emissioni complessive.