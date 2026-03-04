Italia, la rete di ricarica cresce meglio di Francia e Germania: sono oltre 73mila le colonnine elettriche

La rete italiana delle colonnine per le auto elettriche continua a crescere e fa meglio di Paesi avanzati sulla e-mobility come Francia, Germania e Regno Unito, anche se non mancano le criticita. E quanto emerge dalla settima edizione dello studio «Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia», condotto da Motus-E in collaborazione con GSE e RSE, lanciato oggi a Rimini nell'ambito di KEY - The Energy Transition Expo. L'analisi annuale sul 2025 rileva la presenza di 73.047 punti di ricarica installati sul territorio nazionale, di cui 8.656 posati nel corso dell'anno e 2.775 installati solo nell'ultimo trimestre 2025.

Insieme alle colonnine totali cresce la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza: il 62% dei punti di ricarica messi a terra nel 2025 e di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 47% di share registrato nel 2024. Passi avanti anche per l'infrastrutturazione della rete autostradale, nonostante i gravi ritardi nella predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara da parte di diversi concessionari autostradali, che si sono riflessi nel mancato raggiungimento dei target previsti dal Regolamento europeo AFIR (centrati al 90%). Da qui, il rischio dell'apertura di una procedura d'infrazione ai danni dell'Italia.

Sulle autostrade risultano installati 1.374 punti di ricarica (di cui il 62% con potenza superiore ai 150 kW), rispetto ai 1.087 registrati a fine 2024. Considerando anche i punti di ricarica entro 3 km dalle uscite autostradali, il totale sale a quota 4.170 punti. Guardando alla distribuzione per macroaree, al Nord, dove la diffusione dei veicoli elettrici ha raggiunto uno stadio piu avanzato, si concentra il 59% dei punti di ricarica a uso pubblico complessivi, al Centro il 19% e al Sud il 22%.

La Lombardia si conferma la prima Regione per punti di ricarica (15.836), davanti a Piemonte (6.981), Lazio (6.975), Veneto (6.700), Emilia-Romagna (5.927) e Campania (4.969). Tra le citta, Roma e quella che conta piu punti di ricarica installati (3.973), davanti a Milano (3.375) e Napoli (2.277), rispettivamente in seconda e terza posizione. La classifica cambia pero se consideriamo il numero di punti di ricarica per km2 di superficie, con Napoli sul gradino piu alto del podio (19,5 punti ogni km2), davanti a Milano (18,6 punti ogni km2) e Torino (poco meno di 9,3 punti ogni km2).

«La notevole espansione della rete testimonia ancora una volta l'impegno degli operatori del settore, costretti a muoversi in un contesto a dir poco sfidante», osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi, soffermandosi su criticita quali «l'anomalo ritardo dell'Italia nell'adozione dei veicoli elettrici, con una quota di mercato pari a un terzo della media Ue, e le difficolta di carattere normativo, regolatorio e autorizzativo, che complicano ulteriormente il lavoro a chi si sta assumendo il rischio di dotare il Paese di un'infrastruttura strategica, con investimenti che risultano difficilmente sostenibili , considerando i tassi di utilizzo attuali dell'infrastruttura». Tra le priorita da affrontare resta il tema delle procedure autorizzative e delle difficolta di collegamento alla rete da parte dei distributori locali, che si concretizzano in un 15% di infrastrutture installate dagli operatori ma non accessibili al pubblico. Un valore in calo rispetto al 18% del 2023 e al 16% del 2024, ma che con adeguati correttivi potrebbe essere ulteriormente migliorato.

Anche quest'anno lo studio confronta infine i progressi dell'Italia con quelli degli altri major market europei. Con 1 punto di ricarica a uso pubblico ogni 6 auto elettriche immatricolate, l'infrastruttura italiana si conferma davanti a quelle di Francia (1 punto ogni 8,3 auto elettriche), Germania (1 punto ogni 10,7 auto elettriche) e Regno Unito (1 punto ogni 16,6 auto elettriche), conservando il primato anche se si considerano solo i punti di ricarica veloci in corrente continua: Italia (1 punto DC ogni 25,7 auto elettriche), Francia (1 punto DC ogni 38,7 auto elettriche), Germania (1 punto ogni 42,7 auto elettriche) e Regno Unito (1 punto ogni 80,1 auto elettriche). Italia in evidenza anche per quanto riguarda il numero di punti di ricarica rispetto alla lunghezza totale della rete stradale, con una media di 1 punto di ricarica ogni 4 km di strade, al pari di Germania e Regno Unito, davanti alla Francia (1 punto ogni 6 km).