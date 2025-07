Italiani soddisfatti dei propri modelli elettrici, PoliMi: l'84% li riacquisterebbe

L'84% degli italiani proprietari di auto full-electric non si pente della scelta e, anzi, le riacquisterebbe, anche per la percezione positiva dell'autonomia reale rispetto a quella dichiarata (il 71% segnala al massimo uno scostamento del 10%), cosa che sfata una delle preoccupazioni piu comuni, la 'range anxiety'. Questo quanto emerge dall'indagine svolta dall'Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con BVA Doxa, rivolta principalmente a proprietari e utilizzatori di veicoli elettrici. I risultati sono stati diffusi in occasione della presentazione dello 'Smart Mobility Report 2025', redatto e presentato oggi insieme alla aziende partner della ricerca. Guardando alle modalita di ricarica delle auto full-electric, il 48% degli utenti dichiara di non ricorrere ai punti di accesso pubblici a causa dei costi elevati, il 22% della scarsa capillarita, dei tempi non compatibili con le esigenze quotidiane e della difficolta d'uso. Addirittura il 37% dei rispondenti afferma di ricaricare esclusivamente a casa, anche grazie al fatto che oltre la meta del campione dispone di un'infrastruttura privata adeguata, come una wallbox o una colonnina privata o condominiale.

Secondo l'indagine, la principale motivazione all'acquisto (30% dei rispondenti) resta l'impatto ambientale positivo, seguito dalla possibilita di utilizzare energia autoprodotta e dalla convenienza economica legata alla ricarica domestica. Circa un quarto degli intervistati attribuisce invece un ruolo rilevante alle facilitazioni (accesso gratuito a ZTL, parcheggi gratis, ecc.). Quanto agli incentivi, poco piu della meta del campione (54%) ne ha usufruito per l'acquisto, con una netta prevalenza dell'Ecobonus (85%) seguito dagli incentivi regionali (21%). Tra chi non li ha utilizzati, quasi la meta (46%) ha comunque scelto di acquistare il veicolo in assenza di agevolazioni, segnale che conferma la crescente attrattivita del full-electric. Un quadro positivo emerge anche dai risultati dell'analisi del 'Total Cost of Ownership', condotta sullo stesso campione della survey precedente: pure in assenza di incentivi all'acquisto, le auto BEV gia oggi possono risultare piu convenienti di quelle tradizionali a determinate condizioni d'uso. I fattori che incidono di piu sul risultato finale sono il costo iniziale dell'auto, la possibilita di ricaricare a basso costo, la percorrenza annua.