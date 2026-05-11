Ivass, nel 2025 il 47,5% dei 107.460 reclami verso le assicurazioni sono relativi all'Rc auto

Nel 2025 le imprese di assicurazione che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 107.460 reclami, di cui il 47,5% relativi all'Rc auto, il 40% agli altri rami danni e il 12,5% ai rami vita. I reclami si sono ridotti del 5,4% rispetto al 2024 per effetto essenzialmente della diminuzione di quelli verso le imprese italiane (-9,5%); in aumento invece i reclami verso le imprese estere (+15,3%). Analizzando i comparti si rileva una apprezzabile flessione nel comparto vita che interessa sia le imprese italiane (-15,4%) sia quelle estere (-9,8%). Quanto al comparto danni, sono aumentati i reclami verso le imprese estere (+12,7% nei Rami altri danni e +20,7% nell'RC auto) mentre si sono ridotti quelli nei confronti di imprese italiane. Guardando all'esito, il 29,8% dei reclami è stato accolto, l'8% circa si è concluso con una transazione e il 62% è stato respinto. Il tempo medio di risposta da parte delle imprese è stato di 21 giorni, inferiore di oltre la metà rispetto al termine massimo di 45 giorni previsto dalla normativa.