Iveco Bus con Hyundai (Htwo) per autobus a idrogeno. Userà tecnologia per sistemi di celle a combustibile

Iveco Group, attraverso il suo marchio Iveco Bus, collaborerà con Htwo per equipaggiare i suoi futuri autobus europei alimentati a idrogeno con sistemi di celle a combustibile leader a livello mondiale. Htwo è il marchio commerciale di Hyundai Motor Group per l'idrogeno, basato su un sistema di celle a combustibile. È stato introdotto nel dicembre 2020 a conferma del forte impegno di Hyundai per l'economia dell'idrogeno.

Con la sua collaudata tecnologia per le celle a combustibile utilizzata nei veicoli elettrici a idrogeno di Hyundai, Htwo sta espandendo la fornitura di questo sistema ad altri costruttori automobilistici e settori non automobilistici per rendere l'idrogeno disponibile per ogni utilizzo. "Grazie alla collaborazione con un leader del settore come Htwo, forte degli oltre 20 anni di esperienza di Hyundai nella tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno, noi di Iveco Bus siamo in grado di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti per veicoli a zero emissioni alimentati da una tecnologia di propulsione all'avanguardia.

Abbiamo già iniziato a partecipare a gare pubbliche per autobus alimentati a idrogeno e proseguiremo nei prossimi mesi, mentre continuiamo a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione energetica del trasporto di massa in Europa" commenta Domenico Nucera, presidente Bus Business Unit di Iveco Group