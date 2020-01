Iveco Defence, 942 autocarri a forze armate rumene. Prima tranche di un contratto per 2.900 veicoli

TORINO - Iveco Defence Vehicles, società del gruppo Cnh Industrial, ha sottoscritto con il Ministero della Difesa rumeno il primo ordine nell’ambito di un contratto quadro per la fornitura di oltre 2.900 camion ad alta mobilità. I primi 942 veicoli saranno consegnati nell’arco di quattro anni a partire dal 2020. Il contratto quadro comprende quattro tipologie di piattaforme logistiche militari in 16 varianti diverse, con veicoli equipaggiati con sistema centralizzato per il gonfiaggio degli pneumatici, luci di black-out, motori multi-fuel, verricelli di autorecupero e assali tattici, consentono una mobilità eccezionale, capacità di guado e trasportabilità su aerei C-130 per fornire supporto tattico in qualsiasi operazione militare. Questo importante risultato - sottolinea Cnh - testimonia la soddisfazione delle Forze Armate rumene per le due precedenti commesse (57 camion ad alta mobilità nel 2015 e 173 nel 2017) e contribuisce a rafforzare ulteriormente il rapporto tra il Ministero della Difesa rumeno e Iveco Defence Vehicles, consolidando la posizione dell’azienda come fornitore chiave di automezzi militari.