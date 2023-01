Iveco, ecco consegna i primi due tank all’esercito brasiliano. La consegna agli stabilimenti Leonardo (ex Oto Melara) alla Spezia

In una cerimonia agli stabilimenti Leonardo della Spezia (ex Oto Melara), il consorzio Cio Leonardo- Iveco ha consegnato i primi due mezzi corazzati da combattimento Centauro II, del lotto della gara vinta a fine novembre. I tank sono stati ricevuti dal generale dell’Esercito brasiliano Valério Stumpf Trindade, e nei prossimi mesi saranno sottoposti a test, prima di essere trasferiti in Brasile. Il Centauro II, già in servizio presso l’Esercito Italiano e con più di 120 mezzi commissionati, diventa una piattaforma di riferimento mondiale nel campo dei veicoli corazzati anticarro di grosso calibro. Grazie alla sua configurazione il mezzo pu essere impiegato in missioni di difesa, sostegno e mantenimento della pace, ma anche in qualsiasi altro teatro che richieda l’intervento delle Forze Armate.