Iveco Group, ad Gerrit Marx: «Basi solide e strategia chiara». Quotazione a Milano, debutto in calo

MILANO - «Il nostro primo giorno di quotazione segna una storica pietra miliare in quanto diventiamo una società completamente indipendente». Lo ha sottolineato l’amministratore delegato di Iveco Group Gerrit Marx intervenendo alla cerimonia del suono della campanella che segna il debutto in borsa a Milano. «Abbiamo tutti i requisiti necessari per ottenere un successo di lungo periodo, a partire da basi solide, una squadra motivata e una strategia chiara. Questi elementi ci consentiranno di muoverci rapidamente, innovare e stringere partnership per sviluppare le migliori soluzioni nell’attuale contesto in rapida evoluzione». ha aggiunto. Iveco, prima matricola del 2022, debutta in calo. Il titolo ha faticato a fare prezzo e ora cede il 2,4% a 10,98 euro. Cnh Industrial, che da oggi quota «ex-assegnazione» viene scambiata a 15,37 euro (-9,8%).