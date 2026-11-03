Iveco Group entra a far parte di Tata Motors, completato regolamento Opa. Nasce gruppo da 21 miliardi di ricavi

Tata Motors ha completato il regolamento delle azioni ordinarie portate in adesione all’offerta su tutte le azioni ordinarie di Iveco Group durante il periodo di adesione, come specificato nei giorni scorsi insieme ai risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Tml Cv Holdings (controllata da Tata), tramite la propria società interamente controllata Tml CV Holdings. A seguito del completamento del regolamento, l'offerente detiene 238.157.212 azioni ordinarie, pari a circa l’89,42% del capitale sociale ordinario di Iveco Group, dedotte le azioni proprie. Di conseguenza, Iveco Group è entrata a far parte di Tata Motors. Come già comunicato, il periodo di adesione dell’offerta sarà riaperto per cinque giorni, per le sessioni del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre compresi. Il regolamento delle azioni ordinarie portate in adesione all’offerta durante la riapertura dei termini avrà luogo il 13 novembre.

Con l'unione tra Tata Motors, il maggiore produttore indiano di veicoli commerciali, e Iveco Group, uno dei principali protagonisti internazionali nei veicoli commerciali, negli autobus e nei sistemi di propulsione, nasce un gruppo presente in oltre 130 Paesi e attivo nei principali mercati sviluppati e ad alta crescita in Europa, India, Sud America, Asia, Medio Oriente e Africa, con ricavi complessivi pari a circa 21 miliardi di euro. Lo hanno spiegato Natarajan Chandrasekaran, chairman di Tata Sons e Tata Motors, con Girish Wagh, managing director e ceo di Tata Motors e Olof Persson, ceo di Iveco Group, in un evento organizzato a Torino per presentare la strategia dopo la chiusura dell'Opa. Al quarto posto nel mondo tra i produttori di veicoli commerciali, il nuovo gruppo ha 27 siti produttivi e 25 centri di Ricerca e Sviluppo supportati da una rete di oltre 9.300 centri di vendita e assistenza. I dipendenti sono oltre 73.000.

"Oggi è un giorno storico per Iveco Group e Tata Motors, che viviamo con fiducia e grande entusiasmo. Siamo davvero entusiasti di ciò che stiamo costruendo insieme e che sta prendendo il via". Lo ha detto Olof Persson, amministratore delegato di Iveco Group, durante l'evento in corso a Torino per presentare la strategia per il gruppo, ora che è effettiva l'acquisizione da parte dell'indiana Tata Motors, annunciata a luglio 2025. "Da generazioni progettiamo e produciamo veicoli su cui le persone possono contare, rendendo i trasporti più puliti, più sicuri e più efficienti.

Entrambe le aziende hanno sviluppato una profonda comprensione di quale sia la missione del nostro settore. Ecco perché questa aggregazione ha così senso", ha detto il Ceo, parlando di "un’opportunità per noi e per il futuro dei veicoli commerciali" e "l’obiettivo è trasformare il potenziale in un progetto e in prodotti". Persson si è detto "orgoglioso di iniziare questo nuovo capitolo per i nostri marchi, le nostre persone, le nostre competenze e il nostro patrimonio industriale insieme a Tata Motors, un partner di grande forza, che conosce a fondo il settore dei veicoli commerciali e condivide la nostra visione di lungo termine e il nostro impegno per un trasporto sostenibile".