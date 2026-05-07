​Iveco Group, ricavi in leggera crescita grazie ai bus ma trimestre in rosso

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre 2026 con una perdita netta adjusted pari a 74 milioni di euro rispetto a un utile netto adjusted pari a 60 milioni di euro nel primo trimestre 2025. La perdita netta adjusted non include il provento netto pari a 1,25 miliardi di euro dalla vendita del business Defence. La chiusura dell'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors è attesa entro il terzo trimestre dell'anno. I ricavi consolidati sono stati pari a 2.828 milioni di euro rispetto a 2.806 milioni di euro nel primo trimestre 2025 con i ricavi netti delle attività industriali in crescita grazie soprattutto ai maggiori volumi in Bus, parzialmente compensati da minori volumi in Truck in Sud America e da un impatto negativo dei tassi di cambio.

Iveco ha conquistato nella business unit Bus la prima posizione nel mercato europeo dei veicoli elettrici e ha consolidato la seconda posizione assoluta in Europa, con quasi il 23% di quota di mercato. L'ebit adjusted è in perdita di 55 milioni di euro rispetto a un ebit adjusted pari a 117 milioni di euro nel primo trimestre 2025, il free cash flow delle attività industriali è stato negativo per 681 milioni di euro rispetto a 847 milioni di euro negativi nel primo trimestre dell'anno scorso.

La liquidità disponibile è stata pari a 5,49 miliardi di euro al 31 marzo 2026, prima della distribuzione di un dividendo straordinario pari a 1,5 miliardi, che ha avuto luogo il 22 aprile 2026, sui proventi netti derivanti dalla vendita del business Defence. La liquidità disponibile include anche 1,9 miliardi di euro di linee di credito disponibili. «Nel primo trimestre, Iveco Group - spiega il ceo Olof Persson - ha rafforzato ulteriormente la sua attenzione alla qualità, con un impatto a breve termine sulla redditività, ma effetti positivi a lungo termine su prodotti e servizi. Attraverso investimenti e misure operative mirate, stiamo ponendo basi più solide per la crescita futura e per risultati duraturi. Queste azioni sono in linea con la priorità prefissata: offrire l'affidabilità e il valore che i nostri clienti si aspettano. In tutte le nostre business unit e nelle funzioni di supporto, ora più che mai, stiamo adottando una mentalità coerente che pone la qualità al centro del nostro processo decisionale e del lavoro quotidiano.

Gli effetti di queste azioni e dei relativi investimenti, unitamente ai costi di rilavorazione nella nostra business unit Bus e alle difficili condizioni del settore dei veicoli commerciali, in particolare in Sud America, sono riflesse nei nostri risultati del trimestre. Per quanto riguarda l'Offerta Pubblica di Acquisto di Tata Motors per Iveco Group, le autorizzazioni delle autorità competenti per la proposta di acquisizione di Iveco Group sono attualmente in corso, con la maggior parte delle autorizzazioni già ottenute da Tata Motors. Si stanno attivamente perseguendo le autorizzazioni mancanti per una celere chiusura. In base alle informazioni ricevute da Tata Motors, la conclusione dell'operazione è prevista entro il terzo trimestre del 2026».