Iveco e Nikola più vicine nei veicoli merci elettrici. Azienda CNH Industrial Group detiene ora 7,11% del capitale

TORINO - Sempre più vicine Iveco e Nikola, l'azienda Usa che sta lanciando una importante offensiva nel settore dei veicoli industriali pesanti con propulsione elettrica alimentati con batterie oppure con celle a idrogeno. CNH Industrial ha annunciato un aggiornamento dell'investimento da 250 milioni di dollari, effettuato attraverso Iveco, nella Nikola Corporation. Ciò a seguito del completamento, il 3 giugno, scorso, della fusione precedentemente annunciata tra VectoIQ Acquisition Corp. (una società di acquisizione per scopi speciali quotata in borsa) e Nikola Corporation. A seguito della fusione, Iveco detiene ora 25.661.449 azioni di Nikola Corporation, corrispondenti a circa il 7,11% del capitale azionario in circolazione di Nikola.