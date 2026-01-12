Iveco: nuovo programma su guida autonoma Livello 4 con PlusAI. In Spagna test su camion senza conducente da 2026

Iveco, brand di Iveco Group che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, ha avviato un nuovo programma di guida autonoma di Livello 4 in Spagna con il partner consolidato PlusAI, attivo nei software di guida virtuale basato sull’intelligenza artificiale per camion autonomi. Le due aziende avvieranno il primo utilizzo in Europa meridionale di veicoli pesanti dotati di sistemi di guida autonoma (Automated Driving System - Ads) di Livello 4, in collaborazione con l’operatore logistico spagnolo Sesé e il Governo di Aragona. Nell’ambito del programma, Iveco e PlusAI svilupperanno due veicoli pesanti dotati di capacità di guida autonoma di Livello 4, alimentati da PlusAI SuperDrive, il conducente virtuale di PlusAI.

I camion autonomi saranno sottoposti a test pluriennali a partire dal 2026, con un operatore di sicurezza a bordo durante l'intero periodo di sperimentazione. Questi veicoli – camion pesanti IVECO S-Way – opereranno autonomamente su tratte di trasporto merci per Sesé, percorrendo il corridoio logistico tra Madrid e Saragozza, capitale della regione di Aragona, per una distanza di circa 300 km. "L’automazione dei veicoli è un pilastro fondamentale della strategia tecnologica di Iveco Group", ha detto Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer di Iveco Group, sottolineando che "questo progetto ci farà avanzare nel nostro percorso per offrire ai clienti tecnologie della massima qualità per un trasporto sempre più sostenibile". Iveco Group ricerca e sviluppa da anni soluzioni di guida autonoma e connessa, conducendo anche test congiunti e progetti pilota con PlusAI su programmi avanzati di Livello 2+ e Livello 4.