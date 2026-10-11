Iveco, Tata Motors alza l'Opa a 14,4 euro per azione: “È il corrispettivo migliore e finale”

Tata Motors aumenta di 30 centesimi il corrispettivo dell'Opa su Iveco, portandolo da 14,10 a 14,40 euro per azione. Il nuovo prezzo, definito 'migliore e finale', porta l'esborso massimo complessivo previsto per l'operazione a circa 3,91 miliardi di euro, con un incremento massimo di 81,36 milioni rispetto alla precedente proposta. La società esclude ulteriori rialzi. L'aumento è legato ai tempi più lunghi del previsto per ottenere alcune autorizzazioni necessarie al completamento dell'acquisizione. Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 33,47% rispetto al prezzo delle azioni del 17 luglio 2025, prima delle indiscrezioni sull'operazione, e del 6,77% rispetto al 29 luglio 2025, prima dell'annuncio dell'offerta. L'Opa, promossa da Tml CV Holdings, società attraverso cui Tata Motors punta ad acquisire Iveco, si è aperta il 7 settembre e la chiusura è prevista per il 26 ottobre.

Il nuovo prezzo rappresenta la proposta conclusiva del gruppo indiano, che punta a completare l'operazione una volta ottenute le autorizzazioni richieste. Con l'acquisizione nascerà un gruppo che si collocherà al quarto posto mondiale tra i produttori di veicoli commerciali, con una produzione prevista di circa 590mila veicoli all'anno e un fatturato complessivo di circa 21 miliardi di euro. Tata Motors si è impegnata a mantenere i livelli occupazionali per almeno due anni e a preservare l'identità, la storia e le origini italiane di Iveco. La sede centrale resterà a Torino. Le due aziende potranno contare su una significativa complementarietà geografica e tecnologica: Tata Motors è particolarmente forte in Asia, mentre Iveco ha una presenza consolidata in Europa e America Latina.

Le possibili sinergie riguarderanno quindi sia i mercati sia le competenze industriali e tecnologiche. Il 13 ottobre è previsto al ministero delle Imprese e del Made in Italy un tavolo con i sindacati, al quale parteciperanno il ministro Adolfo Urso, l'amministratore delegato di Iveco, Olof Persson, e quello di Tata Motors Commercial Vehicles, Girish Wagh. L'incontro sarà un'occasione per discutere le prospettive industriali e occupazionali del gruppo dopo l'acquisizione.

Iveco Group "accoglie con favore" l’aumento da 14,10 a 14,40 euro per azione del prezzo dell’Offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria promossa dal veicolo societario Tml Cv Holdings, controllata dell'indiana Tata Motors. La società ricorda in una nota che l’offerta è sostenuta dal consiglio di amministrazione di Iveco, che "ne ha raccomandato l'adesione agli azionisti". Il cda ha inoltre invitato i soci a "votare a favore delle delibere" relative all’operazione nell’assemblea generale straordinaria di venerdì 16 ottobre 2026.