Iveco valuta spin off nel 2025 del business Defence. Nel 2024 utile in crescita, dividendo di 0,33 euro per azione

Il Cda di Iveco Group, che ha pubblicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2024, intende proporre il pagamento di un dividendo annuo di 0,33 euro per azione ordinaria, per un totale di circa 90 milioni di euro. Il dividendo proposto rimane soggetto alla formale approvazione del Consiglio e all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti che si terrà il 16 aprile 2025. Sarà anche proposta l'autorizzazione al riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni per un importo totale fino a 130 milioni di euro, subordinato alle condizioni di mercato e di business, anche a servizio dei piani di incentivazione in azioni della società. Il programma sostituirà quello esistente (la cui scadenza è prevista per ottobre 2025), sarà finanziato dalla liquidità del gruppo, e avrà una durata di 18 mesi a partire dall’approvazione degli azionisti.

Inoltre, alla luce dei diversi trend nei mercati dei veicoli commerciali e della difesa, nonché della crescente differenza di condizioni per il successo a lungo termine di entrambi i business, il consiglio di amministrazione sta valutando di separare, nel corso del 2025, il business Defence di Iveco Group, che comprende i marchi Idv e Astra e le relative attività, attraverso uno spin-off. “Una separazione semplificherebbe la struttura del Gruppo, accrescerebbe la focalizzazione del management e creerebbe flessibilità strategica per entrambi i business”, ha spiegato l’amministratore delegato Olof Persson.

Il Cda fornirà un aggiornamento sugli esiti della valutazione nei prossimi mesi. Ogni seguito della suddetta valutazione rimarrà soggetto alle necessarie approvazioni.