JAC Group apre filiale italiana per accelerare l’espansione in Europa. Gruppo cinese sceglie Torino per il nuovo hub strategico

Il Gruppo automobilistico cinese JAC Motors ha ufficialmente inaugurato una nuova filiale di vendita in Italia, denominata JAC Motors Italy, con sede a Torino. L’obiettivo della società è utilizzare questa nuova entità come hub per la sua espansione nel mercato europeo, passando da una semplice presenza commerciale a una più profonda integrazione locale.

La scelta di Torino non è casuale: la città è riconosciuta per la sua lunga tradizione nel settore automotive e per un ambiente imprenditoriale favorevole. Secondo quanto riporta il sito interautonews.com, JAC intende adottare un approccio customer-centric, offrendo prodotti competitivi e un’affidabile rete di assistenza post-vendita.

Secondo il comunicato ufficiale, l’apertura di JAC Motors Italy rappresenta un passo significativo nella strategia globale del gruppo, sottolineando anche la cooperazione industriale tra Cina e Italia nei settori della manifattura avanzata e della mobilità sostenibile. Turin fungerà da centro operativo per lo sviluppo di attività commerciali e di partnership locali, con l’intento di consolidare e aumentare la presenza del marchio sul mercato europeo.