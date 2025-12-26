Jaguar, il canto del cigno della F-Pace: prodotta a Solihull l'ultima. Il primo Suv del giaguaro saluta il mercato dopo 10 anni

Nello stabilimento di Solihull, in Inghilterra, è stata prodotta l'ultima Jaguar F-Pace, che chiude l'era dei veicoli a combustione interna per il brand. Lo riporta il sito Jaguar Enthusiasts Club. Il modello con cui la F-Pace è uscita di scena non è stato casuale, trattandosi della variante più potente, la SVR, il cui colore nero è stato scelto per richiamare la E-type nera che ha segnato la fine di un'altra grande era per il marchio britannico. Nell'ultima variante, la SVR 575 Edition, la F-Pace più potente poteva contare su di un V8 sovralimentato da 575 CV e 700 Nm di coppia, che le consentiva di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4.0 secondi. Un propulsore ideale per chiudere con stile la produzione di unità termiche. L'ultima F-PACE è entrata nella collezione nazionale di Gaydon e, nello stesso tempo, nella storia della casa inglese.

Il modello a ruote alte, che ha segnato l'ingresso di Jaguar nel mondo dei Suv dieci anni fa, è divenuto quello più venduto della storia del marchio. Un'auto capace di conquistare una nuova tipologia di acquirenti e, nel contempo, di conservare lo spirito dei prodotti del giaguaro. Il suo design porta la firma di Ian Callum ed ha conquistato i titoli di World Car of Year e World Car Design of the Year nel 2017, divenendo, nello stesso anno la 'best and most beautiful car in the world'. Il cofano scolpito, la fiancata felina, e i gruppi ottici posteriori ispirati alla F-Type, così come il lunotto, hanno colpito nel segno conquistando i favori della stampa internazionale già al debutto, in occasione del Salone di Francoforte del 2015. Inoltre, nel 2016 la F-Pace è stata eletta 'Women's World suv/crossover of the Year', ottenendo consensi anche dal pubblico femminile. Realizzata sulla piattaforma leggera Lightweight Aluminium Architecture, proposta dal lancio con trazione posteriore o integrale e con motori 2.0 turbodiesel, 3.0 turbodiesel e con i V6 a benzina per un range di potenza che andava da 180 CV a 380 CV, vantava l'anteprima mondiale del Jaguar Activity Key, una specialissima chiave braccialetto impermeabile e resistente agli urti, che consentiva di lasciare la chiave a bordo e di aprire le portiere avvicinandosi al veicolo.

Nel 2024 la vettura fu rinnovata e la versione P400e plug-in electric hybrid, che nel frattempo aveva portato l'elettrificazione ibrida più avanzata nella gamma del Suv britannico, guadagnò una batteria da 19,2 kWh che le consentì di raggiungere un'autonomia massima in modalità esclusivamente elettrica di 65 km. La F-Pace 90 Anniversary Edition, caratterizzata dai cerchi in lega diamantati, dal rivestimento del padiglione ebony, e dalle finiture in alluminio, e disponibile in abbinamento agli allestimenti R-Dynamic S, SE e HSE, rappresentò il canto del cigno di questo vettura di successo, che aveva la SVR V8 sovralimentata da 575 CV all'apice della gamma.