Jaguar diventerà 100% elettrica ma cancella due modelli EV. Spariscono dai piani l'ammiraglia XJ e il super Suv J-Pace

ROMA - Prima l'annuncio del piano 'Reimagine' con cui Thierry Bolloré, nuovo Ceo di JLR ha confermato che la marca del Giaguaro diventerà un produttore di soli veicoli elettrici entro il 2025, Poi a distanza di poche ore, sono arrivate l'eliminazione dai programmi della ammiraglia elettrica XJ - che era nelle fasi finali del suo sviluppo - e del progetto J-Pace che, al pari della XJ, avrebbe dovuto essere realizzato sulla piattaforma Modular Longitudinal Architecture, cioè l MLA di JLR prevista per essere utilizzata per modelli ibridi leggeri, ibridi plug-in oppure completamente elettrici.

Ora le decisioni prese da Bolloré, prevedono che questa archiettura venga utilizzata solo per Land Rover, anche perché nelle intenzioni del Gruppo - il magazine Autocar riporta le parole del Ceo - Jaguar "sarà molto diversa e i suv saranno solo Land Rover". Le future Jaguar avranno quindi una silhouette da crossover, con le proporzioni specifiche e lo stile generale della gamma completamente elettrica dal 2025 basata la nuova piattaforma EV di Jaguar. In questo ambito Autocar precisa che il nome XJ potrebbe non sparire, ma legarsi ad una architettura diversa da quella della tradizionale berlina di lusso, probabilmente pensando al mondo luxury delle varie Porsche Taycan e Audi e-Tron GT.

È chiaro che Jaguar si propone di prendere le distanze in modo più significativo dal marchio Land Rover, cui spetterà invece il compito di mettere sul mercato un suv elettrico di grandi dimensioni come sarebbe dovuto essere J-Pace, tra le prime vittima della nuova strategia Reimagine. Non è chiaro però se questo suv di lusso deriverà dalla Range Rover di quinta generazione, che verrà lanciata entro la fine del 2021, oppure si tratterà di un modello indipendente realizzato sulla piattaforma Electric Modular Architecture (EMA) e di cui si parlava come novità EV per il 2024.