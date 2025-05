Jaguar Land Rover, nell'anno fiscale 2025 l'utile balza a 2,5 mld sterline. È il più alto in un decennio

Jaguar Land Rover consolida le performance per l'intero anno. L'utile prima delle imposte è stato di 875 milioni di sterline per il quarto trimestre e di 2,5 miliardi di sterline per il FY25, il profitto più alto in un decennio. Le vendite wholesale di Range Rover Sport per l'anno sono aumentate del 19,7% su base annua e, a questo, ha contribuito il nuovo record nel FY25 con 115.404 unità, in aumento dello 0,7% su base annua e, contestualmente, ha festeggiato mezzo secolo come SUV di lusso.

Prosegue poi il programma di sviluppo di Range Rover Electric, con test invernali in Svezia e la lista d'attesa supera quota 61.000 unità. Riguardo alle elettrificate, le vendite globali di PHEV Jaguar Land Rover per il FY25 sono aumentate del 21,7% su base annua e per Range Rover del 38,2%, sempre su base annua. A dare incentivo al portfolio EV contribuisce anche la nuova collaborazione con il partner cinese JV Chery, nata per creare un portfolio 100% elettrico basato sul brand Freelander di JLR. Le nuove linee di produzione per veicoli elettrici sono state testate con successo a Solihull (UK) in vista dell'avvio della produzione della Range Rover Electric.

Per la formazione del personale, Jaguar Land Rover ha inaugurato ad Halewood una nuova accademia da 3 milioni di sterline per la formazione dei dipendenti nel campo dell'elettrificazione e nelle Agile Skills. Guardando al futuro, si prevede una spesa per investimenti stabile a 18 milioni di sterline su un periodo di cinque anni e sarà finanziata dai flussi di cassa operativi.