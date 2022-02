Jaguar Land Rover, annunciata partnership con NVIDIA. Dal 2025 piattaforma software Drive per tutti veicoli

Jaguar Land Rover ha appena annunciato una nuova partnership che svolgerà un importante ruolo sul fronte delle soluzioni di guida automatizzata di nuova generazione del gruppo. La partnership strategica pluriennale in questione è quella che Jaguar Land Rover ha stretto con NVIDIA, azienda leader nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’informatica, con lo scopo di sviluppare e fornire congiuntamente ai suoi clienti sistemi di guida automatizzata di nuova generazione, oltre a servizi ed esperienze abilitati dall’intelligenza artificiale. Già a cominciare dal 2025, grazie al nuovo accordo, tutti i nuovi veicoli Jaguar e Land Rover saranno prodotti sulla piattaforma software-defined NVIDIA Drive, con la possibilità di poter contare su un’ampia gamma di sicurezza attiva, sistemi di guida e parcheggio automatizzati e sistemi di assistenza alla guida. All’interno del veicolo, il sistema fornirà funzionalità di intelligenza artificiale, incluso il monitoraggio del conducente e dei passeggeri, oltre alla visualizzazione avanzata dell’ambiente attorno al veicolo.

«La collaborazione e la condivisione delle conoscenze con il leader del settore NVIDIA - ha commentato Thierry Bolloré, CEO di Jaguar Land Rover - è essenziale per realizzare la nostra strategia Reimagine, stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini di qualità, tecnologia e sostenibilità. Jaguar Land Rover diventerà la casa costruttrice dei veicoli di lusso più desiderabili al mondo e dei servizi per i clienti più esigenti. La nostra partnership strategica a lungo termine con NVIDIA aprirà un enorme potenziale per i nostri veicoli futuri, mentre l’azienda continua la sua trasformazione in una potenza digitale veramente globale». Jaguar Land Rover sfrutterà poi anche le soluzioni di data center sviluppate internamente con NVIDIA DGX, per l’addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale e il software Drive Sim basato su NVIDIA Omniverse per simulazioni in tempo reale. Le funzionalità consentiranno quindi la fornitura di servizi innovativi di guida assistita e automatizzata per tutta la vita del veicolo, tramite aggiornamenti software over-the-air.

«Le auto di nuova generazione - ha commentato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA - trasformeranno l’automotive in una delle industrie tecnologiche più grandi e avanzate. Flotte di auto programmabili software-defined offriranno nuove funzionalità e servizi per la vita dei veicoli. Siamo entusiasti di collaborare con Jaguar Land Rover per reinventare il futuro dei trasporti e creare le auto più avanzate».