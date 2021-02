Jaguar Land Rover, sull'elettrico c'è la partnership con Enel X. Accordo su elettrificazione e miglioramento di suo utilizzo

ROMA - Il nuovo partner di Jaguar Land Rover nella strategia di elettrificazione e di una mobilità sempre più sostenibile, è Enel X. La business line globale del Gruppo Enel che progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare, per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l'ambiente e integri l'innovazione tecnologica nella vita quotidiana, partecipa al percorso di Jaguar Land Rover Italia per la diffusione della mobilità elettrica. Proprio in questo inizio 2021, Jaguar Land Rover ha raggiunto l’obiettivo di offrire l’elettrificazione su tutti i modelli della gamma, ma l’intento, di non minore importanza, è anche quello di rendere sempre più semplice e fruibile la scelta di passare all’elettrico.

E’ questa la premessa che ha guidato l’accordo con Enel X per lo sviluppo di soluzioni integrate messe a disposizione dei clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-PACE, 100% elettrica, dei PHEV Jaguar e Land Rover (Plug- in Hybrid Electric Vehicle) e di tutte le vetture 'alla spina' che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi e anni. In particolare, il pacchetto dedicato a Jaguar Land Rover è JuicePack di Enel X, con una serie di offerte adatte alle diverse esigenze connesse all’utilizzo di una vettura full electric o PHEV. Con JuicePack Home - Ricarica Privata, la vettura del cliente può fare il pieno di energia a casa, in ufficio o in un qualsiasi luogo privato grazie alla JuiceBox Pro Cellular, il nuovo dispositivo per la ricarica domestica di Enel X, con cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di potenza.

Con JuicePack Street - Ricarica Pubblica, invece, i clienti possono ricaricare la propria vettura utilizzando l’App 'JuicePass', presso gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X in tutta Italia, ai quali si aggiungono quelli dei partner con i quali ha siglato accordi di interoperabilità. Possono inoltre usufruire di ulteriori vantaggi attraverso la Enel X Card da utilizzare, in alternativa all’App, con 2 anni di servizio prenotazione dell’infrastruttura di ricarica e un bonus iniziale di 200 kWh di energia per la ricarica pubblica. “Sono molto soddisfatto di iniziare una collaborazione con Enel X – ha dichiarato Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia - che suggella il costante percorso evolutivo di Jaguar Land Rover verso una mobilità futura sempre più sostenibile, grazie ad un’ampia possibilità di scelta tra i modelli elettrificati dei nostri due brand, insieme all’offerta di soluzioni vantaggiose pensate per il Cliente aperto all’innovazione e al cambiamento. E’ infatti compito della Casa Costruttrice offrire in collaborazione con un’Azienda come Enel X, un pacchetto di servizi che renda semplice e pratico l’accesso alla rete di ricarica, sia privata che pubblica, e ancora più piacevole l’esperienza della guida elettrica".