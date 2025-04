Jaguar Land Rover verso stop export in Usa. Per il Times da oggi sospese le esportazioni

La britannica Jaguar Land Rover sospenderà le esportazioni verso gli Stati Uniti dopo i dazi sull'importazione di auto straniere imposti dal presidente Donald Trump. Lo scrive The Times. Secondo il quotidiano britannico, da lunedì si fermeranno temporaneamente le esportazioni verso gli Usa, l'azienda di Coventry valuterà l'impatto dei dazi sulle attività. Jaguar Land Rover, di proprietà dell'indiana Tata Motors, ha venduto nell'ultimo anno oltre 431.000 vetture, il 25% in Nord America. Molte auto sarebbero però già in Usa, non sottoposte a dazi.